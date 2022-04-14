SACHI

SACHI Immersive Gaming Universe. Built on Unreal Engine 5, SACHI delivers AAA-quality visuals and a feel-good, high-energy gaming experience accessible from any device via pixel streaming. Players step into a vibrant world where casual fun meets high-stakes identity - secured with Web3 utilities for verifiable perks, exclusive status, and seamless gameplay.

Nom de la cryptomonnaieSACHI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale560,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

IntroductionSACHI Immersive Gaming Universe. Built on Unreal Engine 5, SACHI delivers AAA-quality visuals and a feel-good, high-energy gaming experience accessible from any device via pixel streaming. Players step into a vibrant world where casual fun meets high-stakes identity - secured with Web3 utilities for verifiable perks, exclusive status, and seamless gameplay.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.