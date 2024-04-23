SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Nom de la cryptomonnaieSAFE

ClassementNo.257

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.60%

Offre en circulation687,282,227

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6872%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.7927473956184823,2024-04-23

Prix le plus bas0.11901425491967439,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionSafe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

