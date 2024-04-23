SAFE
Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.
Nom de la cryptomonnaieSAFE
ClassementNo.257
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché0.0001%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.60%
Offre en circulation687,282,227
Offre maximale1,000,000,000
Offre totale1,000,000,000
Taux de circulation0.6872%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique3.7927473956184823,2024-04-23
Prix le plus bas0.11901425491967439,2025-12-18
Blockchain publiqueETH
