SAI

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Nom de la cryptomonnaieSAI

ClassementNo.2686

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation111,821,649

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1118%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11547761410975245,2025-01-17

Prix le plus bas0.00218834951601121,2026-01-04

Blockchain publiqueETH

IntroductionSharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.