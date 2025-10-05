SAL

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Nom de la cryptomonnaieSAL

ClassementNo.4682

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale184,400,000

Offre totale56,205,202

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1414380856807424,2025-10-05

Prix le plus bas0.02364331336771066,2025-12-23

Blockchain publiqueSALVIUM

Secteur

Réseaux sociaux

