SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Nom de la cryptomonnaieSANTOS

ClassementNo.696

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)43.79%

Offre en circulation13,394,854.291549

Offre maximale30,000,000

Offre totale30,000,000

Taux de circulation0.4464%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique28.60482421951988,2021-12-01

Prix le plus bas0.6297419668223232,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

