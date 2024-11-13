SATX

SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus.

Nom de la cryptomonnaieSATX

ClassementNo.4626

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.009323054752242009,2024-11-13

Prix le plus bas0.000010215853788898,2026-01-02

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

