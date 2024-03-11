SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Nom de la cryptomonnaieSDEX

ClassementNo.442

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation9,349,364,483.273897

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.9349%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.026128646698240266,2024-03-11

Prix le plus bas0.002323747092290647,2025-12-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionSMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.