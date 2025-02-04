SEDA

SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

Nom de la cryptomonnaieSEDA

ClassementNo.3748

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale∞

Offre totale1,017,476,273.5369742

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique423.6508177678019,2025-02-04

Prix le plus bas0.02137232710306968,2025-04-09

Blockchain publiqueSEDA

IntroductionSEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.