SERAPH

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Nom de la cryptomonnaieSERAPH

ClassementNo.1585

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.32%

Offre en circulation318,540,892

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3185%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8063450887852465,2025-01-06

Prix le plus bas0.009092957166665774,2026-01-07

Blockchain publiqueBSC

