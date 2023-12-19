SERSH

Introduction/description: Update to the current, unified brand messaging and product scope. Serenity is a next-generation data-infrastructure company developing secure digital-asset access, biometric authentication systems, real-world tokenization frameworks, and privacy-preserving storage solutions. Its patented survivability protocol (US20240249276A1) enables secure recovery, inheritance, and transfer of digital assets through cryptographic and biometric methods. Serenity’s ecosystem serves enterprises, financial institutions, governments, and blockchain networks seeking compliant, secure, and scalable digital-asset infrastructure.

Nom de la cryptomonnaieSERSH

ClassementNo.1740

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation41,523,348

Offre maximale99,092,562

Offre totale99,092,562

Taux de circulation0.419%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2608300667655898,2023-12-19

Prix le plus bas0.002311994722644291,2024-03-10

Blockchain publiqueBSC

