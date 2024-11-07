SERV

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Nom de la cryptomonnaieSERV

ClassementNo.907

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation730,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.73%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13915322742647276,2024-12-21

Prix le plus bas0.001324754625465334,2024-11-07

Blockchain publiqueETH

IntroductionLayer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.