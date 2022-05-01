SER

Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

Nom de la cryptomonnaieSER

ClassementNo.7000

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4702259895066978,2022-05-01

Prix le plus bas0.000500011563513939,2023-09-22

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

