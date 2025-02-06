SFI

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Nom de la cryptomonnaieSFI

ClassementNo.8895

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.13%

Offre en circulation155,500,500

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.311%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16932658901094183,2025-02-06

Prix le plus bas0.008856808889835173,2026-01-02

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

