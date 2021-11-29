SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Nom de la cryptomonnaieSFUND

ClassementNo.1122

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.42%

Offre en circulation88,545,914.5366687

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.8854%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique16.770178533770316,2021-11-29

Prix le plus bas0.000055040937356242,2025-09-23

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

