SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Nom de la cryptomonnaieSGT

ClassementNo.2055

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.11%

Offre en circulation10,052,927

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.0402%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.821033656850781,2024-04-25

Prix le plus bas0.046719244351448454,2025-07-06

Blockchain publiqueETH

IntroductionSuzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.