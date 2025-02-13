SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Nom de la cryptomonnaieSHELL

ClassementNo.868

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.52%

Offre en circulation318,333,333.33332

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3183%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.725643854765775,2025-02-13

Prix le plus bas0.039929501123780554,2025-12-18

Blockchain publiqueBSC

