SIGMA

Sigma Money - A Decentralised Stablecoin Foundation for Passive Asset Management. Sigma.Money is revolutionizing DeFi with a 100% on-chain and scalable solution for volatility tranching, powered by $BNB. It reinterprets the f(x) protocol model to adapt to a new ecosystem and utilizes BNB-native protocols like ListaDAO.

Nom de la cryptomonnaieSIGMA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionSigma Money - A Decentralised Stablecoin Foundation for Passive Asset Management. Sigma.Money is revolutionizing DeFi with a 100% on-chain and scalable solution for volatility tranching, powered by $BNB. It reinterprets the f(x) protocol model to adapt to a new ecosystem and utilizes BNB-native protocols like ListaDAO.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.