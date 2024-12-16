SKYA

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Nom de la cryptomonnaieSKYA

ClassementNo.2175

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation403,212,732.7486105

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale995,412,025.9710485

Taux de circulation0.4032%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06977272441588699,2024-12-16

Prix le plus bas0.001742831615836647,2025-12-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

2025 Recap
Sekuya
