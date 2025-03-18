SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Nom de la cryptomonnaieSLING

ClassementNo.3484

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation186,468,623

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation0.0372%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.02871671040523046,2025-03-18

Prix le plus bas0.000055075021013242,2026-01-06

Blockchain publiqueARB

