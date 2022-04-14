SN64

Chutes is a decentralized compute subnet on the Bittensor network (Subnet 64). It enables permissionless deployment and validation of various workloads with focus on AI, powered by decentralized, permissionless miners contributing compute resources.The subnet issues α tokens (dTAO) as compute-based rewards tied to the global TAO economy.

