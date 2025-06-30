SNPT

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

Nom de la cryptomonnaieSNPT

ClassementNo.4793

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.025856289926503566,2025-10-31

Prix le plus bas0.003674454356925423,2025-06-30

Blockchain publiqueMATIC

