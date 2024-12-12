SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Nom de la cryptomonnaieSNSY

ClassementNo.1733

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation5 205 827 044

Offre maximale10 000 000 000

Offre totale10 000 000 000

Taux de circulation0.5205%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.012149855290302767,2024-12-12

Prix le plus bas0.000358906696417457,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

