SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Nom de la cryptomonnaieSNT

ClassementNo.331

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.39%

Offre en circulation4,797,520,147.0327635

Offre maximale∞

Offre totale6,804,870,174.878168

Taux de circulation%

Date d'émission2017-06-29 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.0366 USDT

Sommet historique0.675944983959198,2018-01-04

Prix le plus bas0.00619645271405,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.