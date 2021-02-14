SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Nom de la cryptomonnaieSNX

ClassementNo.175

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.87%

Offre en circulation343,466,216.99839866

Offre maximale339,889,850.089

Offre totale343,889,850.0967736

Taux de circulation1.0105%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.9 USDT

Sommet historique28.77103007,2021-02-14

Prix le plus bas0.0325776275658,2019-01-05

Blockchain publiqueETH

