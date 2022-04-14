SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.

Nom de la cryptomonnaieSOEX

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale800,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionShelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.