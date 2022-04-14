SOGNI

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Nom de la cryptomonnaieSOGNI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

