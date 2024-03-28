SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Nom de la cryptomonnaieSOIL

ClassementNo.1166

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation58,138,360.59754755

Offre maximale100,000,000

Offre totale99,000,000

Taux de circulation0.5813%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.987815897532013,2024-03-28

Prix le plus bas0.08382714124084763,2025-12-01

Blockchain publiqueMATIC

IntroductionSoil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.