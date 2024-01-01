SOLAMA

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Nom de la cryptomonnaieSOLAMA

ClassementNo.2134

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation653,868,075

Offre maximale676,584,793.32

Offre totale676,584,793.32

Taux de circulation0.9664%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1486368970637449,2024-03-08

Prix le plus bas0.000005565803546526,2024-01-01

Blockchain publiqueSOL

IntroductionSolama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.