SOMI

Somnia est la blockchain EVM en couche 1 (L1) la plus rapide et la plus économique, capable de traiter plus d’un million de transactions par seconde avec une finalité en moins d’une seconde et des frais inférieurs au centime. Grâce à ces performances, Somnia permet des expériences en temps réel, entièrement on-chain, qui vont bien au-delà des applications financières. C’est la base idéale pour créer des jeux à grande échelle, des plateformes sociales, des économies du métavers et des applications propulsées par l’IA. L’architecture de Somnia prend en charge des systèmes entièrement composables, offrant aux développeurs la possibilité de concevoir des expériences numériques immersives, intelligentes et interactives pouvant évoluer jusqu’à des millions d’utilisateurs.

Nom de la cryptomonnaieSOMI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOMNIA

Secteur

Réseaux sociaux

