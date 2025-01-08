SONIC

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Nom de la cryptomonnaieSONIC

ClassementNo.510

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)10.93%

Offre en circulation444,107,454.1880814

Offre maximale0

Offre totale2,399,996,965.7750707

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2521740208546337,2025-01-08

Prix le plus bas0.042138859888248704,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

IntroductionSonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Secteur

Réseaux sociaux

