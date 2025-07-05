SOON

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

Nom de la cryptomonnaieSOON

ClassementNo.191

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)10.90%

Offre en circulation383,544,256.7656639

Offre maximale

Offre totale988,312,252.544442

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.041285036612204,2025-11-14

Prix le plus bas0.12971721425538466,2025-07-05

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

