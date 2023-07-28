SOPHIA

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

Nom de la cryptomonnaieSOPHIA

ClassementNo.4395

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.27276250231141835,2023-07-28

Prix le plus bas0.001197453818989316,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

