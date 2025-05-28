SOPH

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

Nom de la cryptomonnaieSOPH

ClassementNo.646

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.90%

Offre en circulation2,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.2%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11047734182580787,2025-05-28

Prix le plus bas0.011256179495734871,2025-12-18

Blockchain publiqueSOPHON

