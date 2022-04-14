SOULLAYER

En combinant une modélisation avancée de la personnalité par IA avec une infrastructure Web3, SoulLayer permet aux utilisateurs de créer, posséder et faire évoluer des âmes numériques personnalisées.

Nom de la cryptomonnaieSOULLAYER

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale20,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionEn combinant une modélisation avancée de la personnalité par IA avec une infrastructure Web3, SoulLayer permet aux utilisateurs de créer, posséder et faire évoluer des âmes numériques personnalisées.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.