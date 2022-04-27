SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Nom de la cryptomonnaieSOVRN

ClassementNo.1891

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation171,143,679

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale896,771,567

Taux de circulation0.1711%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.5286975331102572,2022-04-27

Prix le plus bas0.007552228162841145,2025-06-22

Blockchain publiqueETH

Sovrun
