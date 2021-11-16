SPELL

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Nom de la cryptomonnaieSPELL

ClassementNo.457

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation171,510,541,047.746

Offre maximale0

Offre totale196,008,739,620

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07514751310881196,2021-11-16

Prix le plus bas0.000200198567662469,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

