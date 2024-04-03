SPT

SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others.

Nom de la cryptomonnaieSPT

ClassementNo.5873

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale98,600,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.27008574018862186,2024-04-03

Prix le plus bas0.003571877740364812,2025-10-10

Blockchain publiqueSUI

IntroductionSeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.