SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Nom de la cryptomonnaieSQD

ClassementNo.364

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.58%

Offre en circulation975,001,260.1976731

Offre maximale1,337,000,000

Offre totale1,336,997,653.5180118

Taux de circulation0.7292%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.28647939149743795,2025-06-11

Prix le plus bas0.022870639298236413,2024-11-16

Blockchain publiqueARB

Secteur

Réseaux sociaux

