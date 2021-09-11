SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Nom de la cryptomonnaieSRM

ClassementNo.1510

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,11%

Offre en circulation263 244 669

Offre maximale0

Offre totale1 092 844 982

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.72061656,2021-09-11

Prix le plus bas0.003659337971906132,2025-12-15

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

