SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

Nom de la cryptomonnaieSSV

ClassementNo.377

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)92.14%

Offre en circulation15,713,878.28421594

Offre maximale∞

Offre totale15,913,878.28421594

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique65.93224832365777,2024-03-25

Prix le plus bas1.9493476859140306,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.