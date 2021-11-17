STARL

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Nom de la cryptomonnaieSTARL

ClassementNo.1648

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation9,979,172,029,858.488

Offre maximale10,000,000,000,000

Offre totale10,000,000,000,000

Taux de circulation0.9979%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000088229074497339,2021-11-17

Prix le plus bas0.000000226312890455,2025-12-02

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

