STARTUP

$STARTUP is a satire-driven meme coin based on startup culture — “The product is the market cap.”

Nom de la cryptomonnaieSTARTUP

ClassementNo.2464

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation990,260,773.6316231

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale990,260,773.6316231

Taux de circulation0.9902%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04830875894806258,2025-07-02

Prix le plus bas0.000057733145751982,2025-05-13

Blockchain publiqueSOL

Introduction$STARTUP is a satire-driven meme coin based on startup culture — “The product is the market cap.”

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.