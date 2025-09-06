STAR

Starpower est un protocole de réseau énergétique qui collabore avec des fabricants de pointe d’équipements d’énergie renouvelable afin d’agréger des panneaux solaires, batteries, véhicules électriques et appareils dans un réseau décentralisé (« DePIN »). L’objectif est de répondre à la volatilité des sources d’énergie renouvelable et de satisfaire la demande croissante en énergie générée par l’IA.

Nom de la cryptomonnaieSTAR

ClassementNo.749

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)231.43%

Offre en circulation185,859,825.71323892

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale552,859,825.713239

Taux de circulation0.1858%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16875642923199521,2025-09-16

Prix le plus bas0.03718911350868483,2025-09-06

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

