STBL

STBL est une plateforme décentralisée et non-custodiale conçue pour redéfinir l'utilité des stablecoins en combinant rendement, transparence et adossement à des actifs réels (RWA). Au cœur du projet, STBL propose un mécanisme de création (mint) de stablecoins — notamment USST et YLD — qui se distinguent par des avantages uniques dans l'écosystème DeFi : rendement sans staking, absence de période de verrouillage et croissance soutenue par des RWA.

Nom de la cryptomonnaieSTBL

ClassementNo.612

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.77%

Offre en circulation500,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.05%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6107798696411226,2025-09-24

Prix le plus bas0.03430300464926768,2025-12-18

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
