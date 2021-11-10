STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Nom de la cryptomonnaieSTBU

ClassementNo.2302

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation150,000,000

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.6%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5009937387922438,2021-11-10

Prix le plus bas0.000117516245378328,2022-01-06

Blockchain publiqueETH

