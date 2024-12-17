STOOS

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

Nom de la cryptomonnaieSTOOS

ClassementNo.3772

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.197573580375998,2025-11-04

Prix le plus bas0.001199788248221579,2024-12-17

Blockchain publiqueKLAY

