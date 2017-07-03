STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Nom de la cryptomonnaieSTORJ

ClassementNo.405

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.68%

Offre en circulation422,973,378.63491154

Offre maximale0

Offre totale424,999,998.00000113

Taux de circulation%

Date d'émission2017-07-03 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.4097 USDT

Sommet historique3.90788278,2021-03-28

Prix le plus bas0.0483529328365,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

