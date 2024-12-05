STORM

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Nom de la cryptomonnaieSTORM

ClassementNo.1726

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation258,229,085

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2582%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04709112881488389,2024-12-05

Prix le plus bas0.00668917262676923,2025-12-26

Blockchain publiqueTONCOIN

