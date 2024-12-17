STREAM

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

Nom de la cryptomonnaieSTREAM

ClassementNo.1666

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation145,924,419.383243

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1459%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3127763606523286,2024-12-17

Prix le plus bas0.01627346408928218,2025-12-30

Blockchain publiqueSOL

