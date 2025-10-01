STRIKE

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Nom de la cryptomonnaieSTRIKE

ClassementNo.1896

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation209,900,000

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.1049%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.038382423217328904,2025-10-01

Prix le plus bas0.006845677467288296,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

